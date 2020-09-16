США оставили Huawei без процессора
Что будет дальше? Неизвестно.
Американское правительство официально лишило компанию Huawei возможности заказывать процессоры для своих мобильных устройств.
Разбираемся.
Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратил сотрудничество с компанией HiSilicon, которая ранее проектировала процессоры для Huawei. Все дело в том, что львиную долю заказов составляют две компании: Huawei и Apple. Правда Apple берет все же немного больше, а значит является крупнейшим заказчиком.
Когда США изменили правила экспорта и главным пунктом обновления стало ограничение сотрудничества полупроводниковых компаний с Huawei, TSMC столкнулись с непростой задачкой и все же сделали свой выбор в пользу США.
Что ждет Huawei сегодня? Великий, но такой желанный для Америки крах или все же “все, что не убивает нас делает нас сильней”?
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