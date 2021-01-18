США снова наложили санкции на Huawei

Трамп наносит последний удар.

Huawei остается только пожалеть. Мало ей было раньше. Администрация американского президента Трампа добавила еще. Прямо перед своим уходом.

Поставщики Huawei получили уведомления об отзыве лицензий. Ряд крупных компаний – включая Intel – лишились права торговать с китайским гигантом.

8 выданных ранее разрешений недействительны. Задеты интересы 4 производителей. Так, например, пострадала Kioxia Corp, выпускающая флеш-память.

Поставлять Huawei компоненты снова запрещено. Какая судьба постигнет 150 лицензий, ждущих одобрения регуляторов США? Все заявки отклонят.

Вероятные убытки партнеров Huawei исчисляются сотнями миллиардов долларов. Вся надежда на то, что решение Трампа опротестуют.

Источник: gizmochina.com

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