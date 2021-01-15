США внесла Xiaomi в черный список

Компанию ждет судьба Huawei?

Испортив жизнь Huawei, Соединенные Штаты взялись за других гигантов из Поднебесной. Правительство США дополнило черный список брендов, связанных с китайскими военными.

В документ внесли 9 новых организаций из КНР. Среди них – неожиданно – оказалась Xiaomi. Третий по величине производитель смартфонов в мире.

Чем это грозит Xiaomi? Ущерб минимальный. Она лишится поддержки американских инвесторов. Последним запрещено покупать акции и ценные бумаги корпорации. А от имеющихся активов придется избавиться (до 11 ноября 2021 года).

Однако Xiaomi еще может – в отличие от Huawei – импортировать технологии из США. И продавать гаджеты никто не мешает. Такие санкции бизнесу не помеха. Во всяком случае – пока.

Решение принято администрацией президента Трампа. Есть вероятность, что его отменит следующий глава США – Джо Байден. Он должен прийти к власти в ближайшие дни.

Источник: gizmochina.com

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