США ввели санкции против ещё одного китайского производителя

И угрожают добавлением в чёрный список юридических лиц.

США наносят удар по ещё одной передовой компании из поднебесной. На этот раз санкции введены против крупнейшего в Китае производителя чипсетов – SMIC. По сообщению издания Financial Times теперь перед размещением заказа на данное производство или перед поставкой материалов на завод необходимо получать отдельную лицензию.

По мнению американского министерства торговли данные требования должны обеспечить безопасность армии США. Их опасение вызвано возможным использованием компонентов в технических средствах, используемых военнослужащими. Компания SMIC сообщает, что не получала дополнительных инструкций от министерств других стран, также представители компании подчёркивают, что их чипы не используются даже в родной китайской армии, поэтому не могут прокомментировать подобные шаги со стороны США.

Напомню, что санкции против производителя микросхем и чипов уже вводились в отношении другого крупного китайского поставщика. Так c 15 сентября 2020 TSMC больше не может производить чипы компании Huawei, такое распоряжение американского правительства было опубликовано ещё в мае текущего года и недавно вступило в силу. Также борьба с крупными или быстрорастущими компаниями Китая коснулась и соцсети Tik Tok, о чём мы сообщали ранее.

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