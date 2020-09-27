Новости

США ввели санкции против ещё одного китайского производителя

27 Сен, 2020

США ввели санкции против ещё одного китайского производителя

И угрожают добавлением в чёрный список юридических лиц.

США наносят удар по ещё одной передовой компании из поднебесной. На этот раз санкции введены против крупнейшего в Китае производителя чипсетов – SMIC. По сообщению издания Financial Times теперь перед размещением заказа на данное производство или перед поставкой материалов на завод необходимо получать отдельную лицензию.

Новые санкции в отношении китайской компании

По мнению американского министерства торговли данные требования должны обеспечить безопасность армии США. Их опасение вызвано возможным использованием компонентов в технических средствах, используемых военнослужащими. Компания SMIC сообщает, что не получала дополнительных инструкций от министерств других стран, также представители компании подчёркивают, что их чипы не используются даже в родной китайской армии, поэтому не могут прокомментировать подобные шаги со стороны США.

 

Напомню, что санкции против производителя микросхем и чипов уже вводились в отношении другого крупного китайского поставщика. Так c 15 сентября 2020 TSMC больше не может производить чипы компании Huawei, такое распоряжение американского правительства было опубликовано ещё в мае текущего года и недавно вступило в силу. Также борьба с крупными или быстрорастущими компаниями Китая коснулась и соцсети Tik Tok, о чём мы сообщали ранее.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Обзоры Айфонов, которые еще покупают в 2020

Новинки Xiaomi 2020