Стал известен способ зарядки iPhone 13 без разъемов

Все проще, чем многие думали.

В 2021 году Apple выпустит первый iPhone без традиционного разъема для зарядки. Первым об этом рассказал авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, а после эту информацию подтвердил инсайдер Джон Проссер. Сегодня Проссер ответил на главный вопрос поклонников Apple о будущем iPhone 13 без разъемов о том, каким способом будет заряжаться смартфон.

По словам Проссера, новый iPhone 13 без разъемов в их классическом понимании, технически все-таки будет иметь порт для зарядки. Речь идет о порте Smart Connector, который используется в планшетах iPad для подключения чехла-клавиатуры и других аксессуаров.

Пользователи должны будут подключать к разъему зарядное устройство нового типа. Коннектор будет примагничиваться к порту Smart Connector, по аналогии с зарядными устройствами MagSafe, использующимися ранее в MacBook.

Проссер отметил, что подобный способ зарядки станет промежуточным перед переходом Apple на полностью беспроводную зарядку iPhone. Когда компания запланировала этот переход инсайдер не знает.

Согласно данным источников Проссера, новый порт для зарядки необязательно появится в самом дорогом iPhone образца 2021 года. Apple, наоборот, может отказаться от разъема Lightning в наиболее дешевом iPhone, запланированном к запуску в следующем году. Причина в том, что отказ от разъема Lightning позволит Apple сэкономить на производстве iPhone.

Источник: Forbes.

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