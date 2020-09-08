Стали известны новые подробности о дебюте iPhone 12

Первыми в продажу поступят 6,1 дюймовые iPhone 12.

Эксперты предполагают, что в этом году компания Apple не сразу выпустит в продажу всю новую линейку iPhone 12. Первыми о таком сценарии заговорили журналисты издания Digitimes. Они ссылались на опыт 2017 года, когда Apple сначала презентовали модель iPhone X, а через несколько месяцев в продажу поступил долгожданный iPhone XR.

Сегодня эти сценарии не кажутся безосновательными. На днях в сеть попал отчет поставок Apple, из которого мы можем сделать вывод, что первыми на рынок попадут 6,1 дюймовые iPhone 12. Ранее было известно, о том что в 2020 году компания презентует несколько моделей различных размеров от 5,4 до 6,7 дюймов.

По слухам, все они будут оснащены OLED-экранами. Однако у более дешевых моделей будет две задние камеры, а у более дорогих – три. Возможно, в этом году первыми дебютируют именно более бюджетные iPhone 12.

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