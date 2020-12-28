Стали известны сроки выхода 12,9-дюймового iPad Pro с mini-LED

Осталось совсем немного.

В сети вновь появляются сообщения о новом iPad Pro, особенностью которого станет технология подсветки под названием mini-LED. Похоже, что в Apple наращивают темпы скорости, недавно стало известно, что технологический гигант диверсифицировал свою цепочку поставок и добавил нового партнера. Ей стала компания GIS, которая поставляет OLED-экраны для линейки iPhone 12.

В новом закрытом отчете, который недавно был обнаружен специалистами из DigiTimes, упоминаются подробности о графике запуска iPad Pro c mini-LED. Также в нем есть упоминание о планах поставщиков по обеспечению текущих и будущих заказов.

Итак, массовое производство новых айпадов начнется уже в январе 2021 года. Опираясь на предыдущий опыт Apple, выпуск новых устройств можно ожидать уж через несколько месяцев после этого. Также в отчете упоминали новые ПК на базе процессора M1 в первой половине 2021 года. Идет ли речь о ноутбуках или Mac Mini, сказано не было.

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