Стали известны все новинки осенней презентации Apple
Не только iPhone 12.
Источник из цепочки поставок Apple в Китае перечислил все новинки, которые американская компания представит на сентябрьской презентации. Согласно обнародованным данным, Apple презентует девять новых продуктов, среди которых окажутся четыре смартфона из линейки iPhone 12.
По информации инсайдера, Apple презентует девять новых продуктов в следующем порядке:
- Банковская карта Apple Card
- iPad 8
- Apple Watch Series 6
- iPhone 12
- iPhone 12 Max
- Bluetooth-маячок AirTags
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- Коврик для беспроводной зарядки AirPower
Инсайдер отметил, что банковская карта Apple Card была презентована компанией Apple в прошлом году. Однако ей будет уделено время в ходе презентации. Вероятнее всего, Apple запустит возможность оформления карты в других странах.
Apple проведет осеннюю презентацию в онлайн-режиме, подчеркнул источник. Как и конференция разработчиков WWDC 2020, презентация пройдет без представителей прессы на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире.
Источник: MD.
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Каждый год одно и тоже .. через месяц все покажут и гадать ненадо . Как было с SE2020 что будет совершенно другое устройство и выглядеть по другому а в итоге несбылось неодного предсказания .