Стало известно, какой модем получит iPhone 13 – он хорош

Apple доверилась Snapdragon X60 5G от Qualcomm.

Нравится быстрый беспроводной интернет в iPhone 12? Это заслуга модема Qualcomm Snapdragon X55. В iPhone 13 чип будет еще лучше.

Инсайдеры сообщают, что iPhone 13 оснащен Snapdragon X60 5G. Он изготовлен по технологии 5 нм и отличается энергоэффективностью. Если проще – меньше тратит аккумулятор.

Особенно Snapdragon X60 5G хорош в сетях 5 поколения. Новинка агрегирует данные 5G одновременно из диапазонов sub-6 и mmWave. Можно надеяться на высокую скорость и малую задержку.

Что интересно: у Qualcomm есть более совершенный модем – Snapdragon X65 5G. Однако его Apple решила не использовать. Вероятно, ради снижения стоимости iPhone 13.

Насколько слухи верны – узнаем через несколько месяцев. iPhone 13 должны представить осенью.

Источник: gizmochina.com

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