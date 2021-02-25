Стало известно, какой модем получит iPhone 13 – он хорош
Apple доверилась Snapdragon X60 5G от Qualcomm.
Нравится быстрый беспроводной интернет в iPhone 12? Это заслуга модема Qualcomm Snapdragon X55. В iPhone 13 чип будет еще лучше.
Инсайдеры сообщают, что iPhone 13 оснащен Snapdragon X60 5G. Он изготовлен по технологии 5 нм и отличается энергоэффективностью. Если проще – меньше тратит аккумулятор.
Особенно Snapdragon X60 5G хорош в сетях 5 поколения. Новинка агрегирует данные 5G одновременно из диапазонов sub-6 и mmWave. Можно надеяться на высокую скорость и малую задержку.
Что интересно: у Qualcomm есть более совершенный модем – Snapdragon X65 5G. Однако его Apple решила не использовать. Вероятно, ради снижения стоимости iPhone 13.
Насколько слухи верны – узнаем через несколько месяцев. iPhone 13 должны представить осенью.
Источник: gizmochina.com
Читайте также:
- iPhone 13 получит экран от фирмы, которую забраковали на iPhone 12
- 5 крутых рендеров iPhone 13 Pro и одно потрясающее видео
- iPhone 13 получит постоянно включенный дисплей, астрофотографию и многое другое
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
Вот смех 🤣 x60 это позор !!! Он (x60)уже стоит как минимум в 5 моделях смартфонов 2020г . В iPhone 13 будет установлен модем Qualcomm Snapdragon X60 5G, а не последний Snapdragon X65 Так надо писать заголовки. Прошлогодний чип который за год отстанет в разы, но так как компания apple не успевает тестировать она ставит устарелое железо. И никакой крутости в этом нет.
Там же не написано, что он крут 🙂 Просто нормальный в своей области. Хороший же модем? Лучше прошлого? Да и да.
Но вы тоже правы – на рынке есть более совершенные решения. Например, Snapdragon X65 5G. Мы об этом сказали.
Евгений у вас хорошие статьи . И затрагивает интересные темы . Особенно когда дело касается железа. К примеру если бы в версии 13про ?? Ставили модем x65 а обычные 13 ?? x60 тогда был бы смысл , и выгода для тех кто берет устройства не про. А скорость 7,5 Гбит/с (x60) – 10 Гбит/с (x65) не сильно бы сказывалась на основной скорости работы. Но наверно это больше тема для гиков и большинство пользователей вообще не поймёт о чем тут разговор 😅😂 . В любом случае уже ясно становиться что в 14 яблоке уже с вероятностью 90% будет стоять модем x65. Статья интересная как Автору вам жму руку. Спасибо за оперативный ответ . И да модем лучше прошлогоднего 😉 x55 который к слову энергоэффективный вообще не имеет отношения .