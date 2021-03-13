Стало известно, когда Apple представит AirPods 3
До анонса – считанные дни.
Готовьтесь к дебюту AirPods третьего поколения. Релиз новых “яблочных” наушников состоится очень скоро. Об этом сообщил инсайдер, чьи прогнозы обычно точны.
Речь о пользователе китайской соцсети Weibo, который скрывается под ником Kang. Прошлые утечки от него были достоверными.
Kang утверждает, что AirPods 3 готовы к выпуску. Apple может начать поставлять устройство в магазины хоть сейчас.
Также Kang узнал, что Apple планирует изъять AirPods 2 из продажи. Произойдет сказанное после презентации AirPods 3.
По слухам, 23 марта ожидается Весеннее мероприятие Apple. Вероятно, новинку покажут там.
Источник: appleinsider.com
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