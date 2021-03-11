Стало известно, когда Apple выпустит iOS 14.5 для всех

Релиз совсем рядом.

Обновление iOS 14.5 – одно из самых интересных за последнее время. Мы назвали этот апдейт маленькой революцией. Столько в нем классных “фишек”.

Увы, iOS 14.5 радует только бета-тестеров. Рядовым поклонникам Apple прошивка недоступна. Однако скоро ситуация изменится.

Выход стабильной сборки iOS 14.5 не за горами. Появились намеки на релиз. Вероятно, ждать осталось пару недель.

Одна из особенностей iOS 14.5 – функция App Tracking Transparency. Она запрещает приложениям без спроса отслеживать пользователей в другом ПО и на веб-сайтах.

Недавно Apple объявила, что App Tracking Transparency заработает в начале весны – после выпуска новой версии iOS. Имеется в виду астрономическая весна, которая наступит 20 марта.

Начиная с указанной даты – готовьтесь к обновлению. Не исключено, что iOS 14.5 выйдет 22 марта. Либо сказанное случится днем позже. 23 числа – по слухам – состоится весенняя презентация Apple.

Источник: 9to5mac.com

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