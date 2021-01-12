Стало известно, когда представят Xiaomi Mi 11 Lite

Вместе с глобальной версией Mi 11.

Xiaomi можно поздравить с очередным успешным релизом. Продажи флагмана Mi 11, анонсированного в конце 2020, впечатляют. А ведь устройство пока доступно лишь в Китае.

Когда Mi 11 отправится покорять остальной мир? Источники сайта gizmochina.com сообщают, что международная версия на подходе. Ее презентация, согласно информаторам, состоится в 1 квартале 2021.

Но это ожидаемо. Сюрприз новости в другом. Инсайдеры раскрыли дату дебюта Mi 11 Lite. Упрощенную модель покажут в день глобального запуска Mi 11.

К сожалению, точное число неизвестно. Впрочем, ждать придется не слишком долго. Оба смартфона могут поступить в продажу вместе.

Всего в 2021 году Xiaomi планирует выпустить 9 телефонов. Будет из чего выбрать.

Источник: gizmochina.com

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