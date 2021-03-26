Стало известно, когда выйдут AirPods 3

Придется подождать. Опять.

Про AirPods 3 мы слышали многое. Даже то, что их выпустят на днях. Увы, это далеко от правды.

Если верить свежей утечке, наушники задержатся на несколько месяцев. Информация внушает доверие – она от одного из поставщиков Apple.

Речь о тайваньской компании ASE Technology. Она отвечает за оптические датчики для AirPods следующего поколения.

Производство сенсоров только запущено. Согласно источнику, массовый выпуск AirPods 3 начнется в 3 квартале 2021 года. Тогда же состоится анонс новинки.

Сказанное совпадает с недавним прогнозом аналитика Мин-Чи Куо. Он тоже уверен, что AirPods 3 дебютируют в 3 квартале. В промежуток между июлем и сентябрем.

Источник: macrumors.com

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