Стало известно, когда выйдут AirPods 3
Придется подождать. Опять.
Про AirPods 3 мы слышали многое. Даже то, что их выпустят на днях. Увы, это далеко от правды.
Если верить свежей утечке, наушники задержатся на несколько месяцев. Информация внушает доверие – она от одного из поставщиков Apple.
Речь о тайваньской компании ASE Technology. Она отвечает за оптические датчики для AirPods следующего поколения.
Производство сенсоров только запущено. Согласно источнику, массовый выпуск AirPods 3 начнется в 3 квартале 2021 года. Тогда же состоится анонс новинки.
Сказанное совпадает с недавним прогнозом аналитика Мин-Чи Куо. Он тоже уверен, что AirPods 3 дебютируют в 3 квартале. В промежуток между июлем и сентябрем.
Источник: macrumors.com
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