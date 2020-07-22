Стало известно, когда выйдут AirPods Pro 2

Не ждите наушники в этом году.

Apple выпустит беспроводные наушники AirPods Pro 2-го поколения во второй половине 2021 года. Об этом сегодня сообщило издание DigiTimes со ссылкой на собственные источники.

Часть AirPods Pro 2 будут произведены компанией Inventec Appliances во Вьетнаме. В производстве наушников также примут участие производителя AirPods первого поколения — компании Luxshare и GoerTek.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple работает над AirPods Pro 2-го поколения. По словам эксперта, наушники поступят в массовое производство не ранее четвертого квартала 2021 года. AirPods 2 будут включать в себя специальные световые датчики, которые могут использоваться для новых биометрических функций.

Источник: DigiTimes.

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