Стало известно, почему из комплекта iPhone 12 пропадут зарядка и наушники

На это есть причины.

Ведущие аналитики компаний Tianfeng International и Barclays Bank объяснили, почему Apple приняла решение исключить зарядный адаптер и наушники из комплекта смартфонов из линейки iPhone 12. Согласно сведениям инсайдеров, Apple сделает это для того, чтобы сохранить стоимость новых iPhone с более дорогими компонентами на уровне предшествующих моделей.

По словам аналитиков, затраты Apple на новые iPhone значительно увеличились. В смартфонах используются более дорогие материалы и новые комплектующие, включая 5G-модем производства Qualcomm. Чтобы сохранить цены новых iPhone на прежнем уровне, компании Apple пришлось сокращать затраты на производство разными способами.

Известно, что Apple договорилась с несколькими производителями комплектующих о более выгодных условиях сотрудничества. Кроме этого, компания уменьшила инвестиции в ряд своих китайских партнеров. Исключение зарядного адаптера и проводных наушников EarPods стало еще одним шагом Apple по снижению затрат по выпуску новых моделей iPhone.

Все перечисленные шаги помогли Apple сохранить цены новых iPhone на уровне предыдущих моделей. Более того, согласно последним утечкам, цена компактного 5,4-дюймового iPhone 12 уменьшится на $50 по сравнению с iPhone 11.

Источник: GC.

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