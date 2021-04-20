Стало известно, сколько может стоить iPhone 13

Сильно дороже iPhone 12.

iPhone 13 станет недешевым удовольствием. Еще более недоступным, чем раньше. Даже без учета российских финансовых реалий.

Появился намек на цену iPhone 13. Стоимость флагмана существенно повысится. Всему виной – увеличенный объем флеш-памяти.

Все версии iPhone 13 – включая модель mini – получат емкие накопители. Их вместимость достигнет 1 ТБ в топовых комплектациях.

Следовательно – новинка подорожает относительно iPhone 12 (с 512 ГБ на борту). Сказанное заявил Дэниел Айвз, аналитик Wedbush.

Другие инсайдеры говорят, что 1 ТБ предложат лишь iPhone 13 Pro и Pro Max. Обычному и mini-варианту такое не светит.

Источник: mydrivers.com

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