Новости

Стало известно точное время презентации iOS 14

11 Июн, 2020

Стало известно точное время презентации iOS 14

Во сколько смотреть?

Apple уточнила расписание конференции WWDC 2020, на которой компания представит iOS 14 и другие новинки. Презентация WWDC 2020 начнется в понедельник, 22 июня, в 20:00 по московскому времени. Apple будет проводить трансляцию мероприятия на своем сайте, на YouTube и в приложении WWDC.

Стало известно точное время презентации iOS 14

С 23 по 26 июня Apple проведет более 100 сессий для разработчиков и дизайнеров. Все мероприятия для разработчиков будут проходить в онлайн-режиме. Принять участие в них смогут все зарегистрированные разработчики Apple. Кроме этого, в компании объявили, что в конце каждого дня конференции WWDC 2020, на сайте Apple будут публиковаться видео с проведенными лекциями.

В рамках WWDC 2020 компания должна представить iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, watchOS 7 и другие новинки. Ожидается, что помимо программных новинок Apple покажет ряд новых устройств, среди которых обновленные модели iPad, Bluetooth-маячок AirTags и новая модель iMac.

Источник: MR.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020