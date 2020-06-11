Стало известно точное время презентации iOS 14

Во сколько смотреть?

Apple уточнила расписание конференции WWDC 2020, на которой компания представит iOS 14 и другие новинки. Презентация WWDC 2020 начнется в понедельник, 22 июня, в 20:00 по московскому времени. Apple будет проводить трансляцию мероприятия на своем сайте, на YouTube и в приложении WWDC.

С 23 по 26 июня Apple проведет более 100 сессий для разработчиков и дизайнеров. Все мероприятия для разработчиков будут проходить в онлайн-режиме. Принять участие в них смогут все зарегистрированные разработчики Apple. Кроме этого, в компании объявили, что в конце каждого дня конференции WWDC 2020, на сайте Apple будут публиковаться видео с проведенными лекциями.

В рамках WWDC 2020 компания должна представить iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, watchOS 7 и другие новинки. Ожидается, что помимо программных новинок Apple покажет ряд новых устройств, среди которых обновленные модели iPad, Bluetooth-маячок AirTags и новая модель iMac.

Источник: MR.

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