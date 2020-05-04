Стало известно, за счет чего Apple уменьшит цену компактного iPhone 12
Нет, качество не упадет.
Согласно утечке на прошлой неделе от инсайдера Джона Проссера, Apple намерена снизить стоимость входной версии iPhone 12 по сравнению с iPhone 11. Сегодня источники издания Sina Finance выяснили, за счет у Apple получится уменьшить стоимость грядущего компактного смартфона.
Apple сумела договориться о поставках OLED-экранов с китайским производителем BOE. По информации инсайдеров, Apple достигла выгодных для себя договоренностей, что позволит компании получить необходимое количество OLED-дисплеев по выгодной цене.
Apple было необходимо найти новых поставщиков OLED-экранов для новых смартфонов из линейки iPhone 12. Известно, что все четыре новых смартфона Apple будут оснащены OLED-дисплеями. Компания продолжит применять ЖК-экраны только в менее дорогих моделях: iPhone SE 2-го поколения и готовящегося к выходу в следующем году «iPhone SE 2 Plus».
Согласно данным Проссера, Apple выпустит компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 по цене $649 за базовую версию. По сравнению с iPhone 11 стоимость входной модели iPhone из флагманской линейки упадет на $50. Аналогичным образом Apple снизила цену iPhone 11 по сравнению с iPhone XR на $50, что положительно сказалось на спросе среди потребителей.
Источник: SF.
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