Старт продаж Xiaomi 11T и 11T Pro отложен из-за локдауна

Придется ждаь.

Компании Xiaomi пришлось отложить начало продаж смартфонов линейки Xiaomi 11T. Причина — локдаун. Сообщается, что открытые продажи начнутся не 5 ноября, как планировалось изначально, а 9-го.

Но производитель не просто сдвинул дату старта продаж, но также подготовил для фанатов своей продукции приятные сюрпризы. Так, тем, кто купить тот или другой смартфон в промежутке между 9 ноября и 4 декабря, положен бонус в виде безвозмездного ремонта на протяжении двух лет. А еще — замена дисплея на протяжении полугода (или 12 месяцев, если смартфон покупается на Mi.com). Также каждому подарят TWS-гарнитуру Mi True Wireless Earphones 2 Pro.

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