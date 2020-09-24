Стартовали продажи новых устройств Apple в России

На официальном сайте теперь можно заказать Apple Watch Series 6, Apple Watch SE и iPad 8-го поколения.

Новые девайсы, анонсированные на осенней презентации, уже можно купить. Всё, кроме монобраслетов, обещают доставить в течение одного дня. Давайте вспомним основные характеристики новинок.

Apple Watch 6, созданные с ещё большей заботой о здоровье, чем прежде, имеют датчик, который измеряет уровень кислорода в крови за 15 секунд. Также устройство начинает бить тревогу, если у владельца слишком низкий или, напротив, завышенный пульс. Приложение «Сон» позволяет отслеживать свой режим дня и регулировать его. Дисплей, которым оснащены новые часы, всегда находится во включённом состоянии. Приобрести девайс можно за 36990 рублей или за 39490 рублей за часы с дисплеем 40 и 44 мм соответственно.

Apple Watch SE – более бюджетный вариант смарт-часов. Они, как и Apple Watch 6, имеют широкий дисплей и функции безопасности (обнаружение падения и возможность вызвать экстренную службу). Также с Apple Watch SE можно отвечать на звонки и смс и слушать музыку. За часы с дисплеем в 40 мм придётся отдать 24990 рублей, а за часы с 44-мм дисплеем – 27490 рублей.

Помимо часов, также можно приобрести новый айпад в 4 версиях:

1) iPad с Wi-Fi и памятью 32 ГБ за 29990 рублей;

2) iPad с Wi-Fi и LTE с памятью 32 ГБ за 41990 рублей;

3) iPad с Wi-Fi и памятью 128 ГБ за 38990 рублей;

4) iPad с Wi-Fi и LTE и памятью 128 ГБ за 50990 рублей.

Теперь планшет оснащён мощным процессором A12 Bionic. Также он имеет возможность сопряжения с Apple Pencil и Smart Keyboard, а также на нём установлено новое ПО iPadOS 14, имеющее новые функции, которые значительно упрощают работу с iPad.

Оформить заказ на нужное устройство можно сейчас, чтобы на следующий день уже наслаждаться улучшенными функциями и характеристиками.

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