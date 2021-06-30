Стартует конкурс дизайна от HONOR: призовой фонд в 8 000 000 рублей

Международный конкурс дизайна HONOR Talents 2021.

Компания HONOR сообщает о старте конкурса дизайна HONOR Talents 2021. Конкурс международный, так что участвовать могут все. Цель — найти талантливых молодых дизайнеров. И, конечно, наградить их. В будущем победители смогут побороться за приз почти в 8 миллионов рублей, а также в будущем попасть на работу в саму HONOR. Если, конечно, после собеседования их посчитают достаточно компетентными.

Конкурс проводится ежегодно. В прошлом году HONOR получила тысячи и тысячи работ от дизайнеров их более чем 40 стран планеты. Лучшие работы используются в качестве обоев для смартфонов серии HONOR 50. В это году молодые дизайнеры смогут раскрыть свои таланты, пообщаться с людьми со всего мира, разделяющими их интересы.

Победителей определит жюри, состоящее из экспертов. В этом году в его состав войдут такие люди, как художница Ван Сяохуэй, дизайнер олимпийских медалей 2008 года и автор эмблемы саммита G20 Юань Юминь. От РФ в составе жюри выступит Андрей Прутов, куратор программы «Маркетинг и бренд-менеджмент» в Британской Высшей Школе Дизайна.

Основная тема конкурса — Уникальный взгляд на мир. Подкатегории — смартфоны, обои для рабочего стола, носимые гаджеты и проектировании открытых пространств. В будущем лучшие работы будут также использоваться в технике HONOR.

Загрузить работы можно с 16 июня по 31 августа. Вот здесь.

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