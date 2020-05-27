Старые iPhone 5s и iPhone 6 улучшились с последним обновлением

iOS 12.4.7 — 🔥!

Вышедшая на прошлой неделе прошивка iOS 12.4.7 увеличила производительность и время автономной работы iPhone 5s и iPhone 6. Об этом сообщили пользователи устройств, а также подтвердили проведенные сравнения с предыдущими версиями iOS 12.

Первыми об улучшении скорости работы и автономности iPhone 5s и iPhone 6 под управлением iOS 12.4.7 сообщили пользователи. На ресурсе Reddit и форуме Apple появились положительные комментарии в отношении новой прошивки. Пользователи отметили, что время работы без подзарядки повышается незначительно, тогда как скорость — вполне ощутимо.

Прирост в скорости работы и автономности подтвердили тестирования iOS 12.4.7. Сравнение новой прошивки Apple с предыдущими, проведенное YouTube-блогером iAppleBytes, указало на повышение скорости работы iOS 12.4.7 при выполнении ряда задач. Повышение времени автономной работы устройств под управлением iOS 12.4.7 подтвердили тестирования в бенчмарке Geekbench.

Apple продолжает регулярно обновлять iPhone 5s, iPhone 6 и другие устройства, которые не получили поддержку iOS 13. После запуска iOS 13 в сентябре 2019 года компания выпустила ряд технических обновлений с исправлениями ошибок и повышенной стабильностью, предназначенные для старых устройств.

Источник: Reddit, YouTube.

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