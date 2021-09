Старые ремешки для Apple Watch Series 7 не подойдут

Придется покупать новые.

Портал AppleInsider, сославшись на инсайдеров Макса Вайнбаха и Uncle Pan, сообщает весьма печальную новость. Новые смарт-часы от Apple не будут совместимы со старыми ремешками.

Так что, если вы собирали коллекцию, планируя использовать их в будущем, спешим вас расстроить. Не удастся!

Fwiw I've heard from an Apple store employee that they're not getting anymore 40/44mm bands in and expect the new Apple watch to use different bands that won't be compatible with old watches https://t.co/BY9D8WQLFf

— Max Weinbach (@MaxWinebach) September 2, 2021