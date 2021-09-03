Новости

Старые ремешки для Apple Watch Series 7 не подойдут

3 Сен, 2021

Старые ремешки для Apple Watch Series 7 не подойдут

Придется покупать новые.

Портал AppleInsider, сославшись на инсайдеров Макса Вайнбаха и Uncle Pan, сообщает весьма печальную новость. Новые смарт-часы от Apple не будут совместимы со старыми ремешками.

Так что, если вы собирали коллекцию, планируя использовать их в будущем, спешим вас расстроить. Не удастся!

Все из-за увеличенных размеров.

Макс Вайнбах надежд не оставляет вовсе. Этот авторитетный сетевой аналитик говорит, что получил информацию от самого сотрудника Apple. Для безопасности последнего имя он называть не стал. Разумно. Но господину Вайнбаху мы верим, он почти не ошибается.

Читаем:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий