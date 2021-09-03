Старые ремешки для Apple Watch Series 7 не подойдут

Придется покупать новые.

Портал AppleInsider, сославшись на инсайдеров Макса Вайнбаха и Uncle Pan, сообщает весьма печальную новость. Новые смарт-часы от Apple не будут совместимы со старыми ремешками.

Так что, если вы собирали коллекцию, планируя использовать их в будущем, спешим вас расстроить. Не удастся!

Fwiw I've heard from an Apple store employee that they're not getting anymore 40/44mm bands in and expect the new Apple watch to use different bands that won't be compatible with old watches https://t.co/BY9D8WQLFf — Max Weinbach (@MaxWinebach) September 2, 2021

Все из-за увеличенных размеров.

Макс Вайнбах надежд не оставляет вовсе. Этот авторитетный сетевой аналитик говорит, что получил информацию от самого сотрудника Apple. Для безопасности последнего имя он называть не стал. Разумно. Но господину Вайнбаху мы верим, он почти не ошибается.

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