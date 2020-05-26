Старые смартфоны Xiaomi продолжили разряжаться после обновления

Апдейт не помог.

Последнее системное обновление для смартфонов Xiaomi и Redmi не устранило проблемы некоторых пользователей, связанные с быстрой разрядкой мобильных устройств. Согласно отзывам пользователей на форуме Xiaomi и ресурсе Reddit, после установки обновления трудности в работе смартфонов сохранились.

Впервые о проблемах в работе смартфонов Xiaomi и Redmi под управлением MIUI 11 стало известно в апреле. Тогда на неполадки пожаловались владельцы смартфонов Mi A2, Mi A2 Lite, Redmi 7, Redmi 7A и других бюджетных моделей.

Главная претензия пользователей заключалась в том, что после установки обновлений смартфоны начали разряжаться быстрее обычного. Кроме этого, некоторые владельцы обратили внимание на уменьшение скорости работы их устройств.

Первое выпущенное после жалоб пользователей системное обновление, которое стало доступно для части владельцев смартфонов Xiaomi в конце мая, не исправило проблему. По словам пользователей, время работы смартфонов без подзарядки не вернулось к нормальным показателям. Предполагается, что необходимые исправления будут реализованы Xiaomi в следующем крупном обновлении MIUI 11.

Источник: Reddit.

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