Старый и даже сломанный айфон теперь можно обменять на новый. И это в России

Топовый трэйд-ин?

В России была запущена новая гибкая программа trade-in с уникальными в своем роде условиями. Россиянам стала доступна возможность обмена б/у и даже неисправных iPhone и смартфонов Samsung на новые или б/у устройства. Обмен производится с доплатой, которая рассчитывается в зависимости от состояния старого смартфона и выбранного для получения устройства.

Выгодно ли это? Мы изучили работу новой программы trade-in и рассказали обо всех деталях, о которых нужно знать.

Trade-in нового поколения. С гарантией

Новую программу trade-in запустила компания Great Steve. Она предлагает три варианта обмена, два из которых совершенно нетипичны для России.

Обмен б/у на новый. Традиционный обмен по программе trade-in позволяет обменять старый смартфон на новый с доплатой. Обмен неисправного смартфона на новый. Клиентам предлагается обмен разбитых, утопленных и вышедших из строя по другим причинам смартфонов на новые. Обмен выполняется на точно такую же модель iPhone , которая сдается по программе trade-in. Сдаете разбитый серебристый iPhone X с 64 ГБ памяти — получаете новый серебристый iPhone X с теми же 64 ГБ памяти. Обмен б/у на б/у. Программа позволяет выполнить обмен смартфона на другой с минимальной доплатой. Получаемый смартфон будет бывшим в употреблении, но в состоянии «как новый».

В случае с каждой программой клиентам предоставляется полноценная гарантия. При обмене б/у смартфона на новый гарантия составляет два года: год от производителя и год по защите прав потребителей. При обмене неисправного смартфона на новый предоставляется гарантия в течение года от производителя. Обменивая б/у на б/у, клиенты получают гарантию на три месяца от самой компании Great Steve.

Какие требования к смартфонам

В первую очередь, по новой программе trade-in можно обменять только смартфоны Apple и Samsung. Устройства других производителей обмену не подлежат, по крайней мере, пока.

Ограничения на тип устройства для обмена существуют и для конкретных программ trade-in.

Б/у на новый: возможен обмен iPhone на iPhone или смартфонов Samsung на Samsung/iPhone.

Неисправный на новый: только обмен на iPhone на iPhone. Бонус — обмен сломанных Apple Watch на новые.

Б/у на б/у: только обмен iPhone на iPhone.

Вне зависимости от программы, смартфоны должны соблюдать несколько основных требований:

На устройстве не должно быть следов от пайки. При этом, бывшие ранее в ремонте смартфоны принимаются для обмена. О факте ремонта нужно указывать при заполнении заявки на trade-in. На смартфоне не должно быть критических повреждений. Смартфон с сильно деформированным корпусом или без части корпуса или дисплея не примут. iPhone должен быть отвязан от iCloud. Факт отвязки, разумеется, дополнительно проверяется специалистами компании. iPhone не должен быть восстановленным. Увы, «рефы» не принимаются по программам trade-in. Впрочем, это практикуют все ритейлеры, предлагающие обмен смартфонов.

А вот иметь чек на покупку смартфона необязательно. Да и вообще, комплектация смартфона не важна для обмена. В трэйд-ин успешно примут устройство без упаковки и комплектных аксессуаров. Это приятный бонус по сравнению с некоторыми другими более строгими программами trade-in.

Как происходит оценка смартфона

Важный этап любой программы trade-in — расчет финансовой составляющей. Для этого на сайте Great Steve есть специальные калькуляторы, созданные для каждой отдельной программы.

В процессе оценки требуется указать модель смартфона, цвет, объем памяти, время эксплуатации, место покупки и другие стандартные детали. Из необычного: клиенту нужно указать состояние смартфона и перечислить имеющуюся комплектацию устройства (если она есть).

На последнем этапе остается выбрать смартфон на замену. По программе trade-in возможен обмен старых iPhone на актуальные модели: iPhone XR, iPhone SE 2-го поколения, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Среди смартфонов Samsung выбор побольше — около 10 моделей, начиная от новейших Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, заканчивая бюджетными Galaxy A51 и Galaxy A71.

Когда все параметры введены, калькулятор сообщает сумму, которую требуется доплатить для обмена.

Насколько все это выгодно? Давайте разбираться на реальных примерах.

1. Обмен старого рабочего iPhone на новый

Сперва голые цифры. Расчеты производились при условии, что iPhone в хорошем состоянии и находятся в использовании до двух лет.

Обмен iPhone 7 32 ГБ на iPhone XR 64 ГБ возможен при доплате 37 050 рублей. Цена нового iPhone XR — 49 990 рублей.

Обмен iPhone 6s 32 ГБ на iPhone SE 2-го поколения 64 ГБ происходит с доплатой 33 000 рублей. Стоимость нового iPhone SE 2-го поколения — 39 990 рублей.

Обменять iPhone X 256 ГБ на iPhone 11 Pro 64 ГБ возможно с доплатой 55 240 рублей за версию Ростест или 50 240 рублей за Евротест или американскую версию смартфона (такая опция действует только для iPhone 11 Pro/11 Pro Max). Цена нового iPhone 11 Pro — 89 990 рублей.

Поменять iPhone XR 64 ГБ на iPhone 11 Pro Max 64 ГБ получится с доплатой 67 500 рублей за версию Ростест или 59 000 рублей за Евротест или американскую версию смартфона. Цена нового iPhone 11 Pro Max — 99 990 рублей.

Не выгоднее ли продать iPhone на условном Avito и уже после купить смартфон в магазине? С финансовой точки зрения продажа б/у смартфона на площадке объявлений чаще всего выгоднее, чем сдача в trade-in.

Так, при обмене по программе trade-in iPhone XR в хорошем состоянии оценивается в 32 490 рублей, в то время как средняя стоимость смартфона Avito — 34 000 рублей.

Впрочем, разница не всегда существенная. Например, рассмотренный выше iPhone 7 оценивается при обмене в trade-in на 12 940 рублей, в то время как средняя цена модели на Avito составляет около 13 000 рублей. Выгода от продажи смартфона на площадке объявлений минимальная.

Кроме этого, в пользу trade-in играет простота. С продажей iPhone на вторичном рынке всегда связаны трудности. Возможные покупатели просят скинуть цену, требуют дополнительные проверки, наличие чека и упаковки и т.д. В trade-in же, как отмечалось выше, можно сдать смартфон даже без чека.

Итог: продажа б/у смартфона на Avito может быть выгоднее, но не всегда. Необходимо оценивать конкретную модель и помнить, что продажа iPhone на «вторичке» может затянуться надолго. Плюс стоит помнить, что по trade-in можно поменять смартфон на iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max Евротест или американскую версию. В таком случае выгода будет на несколько тысяч рублей больше.

2. Обмен сломанного iPhone на новый

Расчет выгоды от обмена сломанного iPhone на новый необходимо выполнять в зависимости от поломки. Для примера возьмем iPhone X 64 ГБ с вышедшим из строя дисплеем, на котором появились вертикальные полосы по всей высоте.

Обмен такого iPhone X на новый по программе trade-in будет возможен с доплатой 15 000 рублей.

Для сравнения, средняя стоимость замены экрана iPhone X на оригинальный составляет те же 15 000 рублей, на аналоги — 9 990 рублей.

Итог: обмен неисправного iPhone на новый по программе trade-in зачастую гораздо выгоднее, чем ремонт. Следует помнить, что полученный в trade-in новый iPhone будет иметь полноценную гарантию – дополнительный плюс.

3. Обмен б/у iPhone на другой б/у iPhone

Опция обмена б/у iPhone на другой б/у iPhone в состоянии «как новый» привлекает своей вероятной максимальной выгодой. Здесь все просто — доплачивать за обмен придется меньше всего по сравнению с обменом на новый смартфон.

Вот пара расчетов:

Обменять iPhone 7 32 ГБ на iPhone XR 64 ГБ получится с доплатой 24 550 рублей.

Обмен iPhone XR 128 ГБ на iPhone XS 64 ГБ можно выполнить с доплатой 5 750 рублей.

Сравнение с Avito будет крайне уместным и здесь. Например, средняя цена iPhone 7 32 ГБ — 12 500 рублей, iPhone XR — 37 000 рублей. Пользуясь услугами площадки объявлений, поменять один смартфон на другой путем последовательной продажи и покупки можно будет с доплатой 22 500 рублей.

Итог: и вновь, перепродажа через площадку объявлений будет несколько выгоднее, чем обмен по trade-in. Однако стоит помнить о нюансах: обмен по trade-in дает гарантию и избавляет от необходимости сперва продавать свой iPhone, а после искать нормального продавца интересуемого смартфона.

Важный момент — обмен можно оформить в беспроцентную рассрочку. Оформление рассрочки производится уже после того, как клиент подал заявку на обмен и утвердил условия с сотрудниками компании.

Где и как обменивать

Две основные программы trade-in, предлагающие обмен б/у смартфона на новый и б/у на б/у на момент написания публикации доступны в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Белгороде и Ставрополе. Офисы Great Steve в процессе открытия еще в десяти городах России — заявки уже принимаются на сайте.

Обмен неисправного смартфона на новый возможен из любого города России и стран СНГ. Для обмена клиенту требуется создать заявку на trade-in, одобрить ее после связи со специалистами компании и передать смартфон для обмена.

Как происходит передача смартфона? Все зависит от того, есть ли офис Great Steve в вашем городе.

В шести перечисленных выше городах, в которых есть офисы Great Steve, обо всем побеспокоятся специалисты компании. Они сами приедут, заберут смартфон и оформят все необходимые документы передачи.

Здесь важно упомянуть о гибкости работы программы trade-in, нетипичной для большинства российских аналогов. Выполнить обмен неисправного смартфона на новый можно прямо в день обращения или в течение 10 рабочих дней. В последнем случае доплачивать за обмен придется меньше — выгода до нескольких тысяч рублей.

При этом, выбирая обмен смартфона на новый за 10 дней, вы можете рассчитывать на получение подменного iPhone (дают от iPhone 7 и новее). Крайне приятный бонус, который позволит и сэкономить, и не остаться без смартфона.

Клиентам из других городов России и стран СНГ потребуется отправить смартфон курьерской службой (например, DPD). Отправка выполняется за счет компании Great Steve — тратить деньги не придется.

Как вам новый trade-in для смартфонов? Рассказывайте о своем отношении к трэйд-ину в комментариях.

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