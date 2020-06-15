Заметили, что ваш аккумулятор изрядно истощен? Паниковать рано!

После скандала с намеренным замедлением iPhone в конце прошлого года Apple добавила в iOS функцию, которая позволяет следить за состоянием аккумулятора. Функция долгое время находилась в состоянии бета-версии, но так и не была доработана до идеального состояния. Данные о состоянии аккумулятора на iPhone могут сильно занижаться. В этом материале рассказали почему так происходит и как точно проверить состояние аккумулятора iPhone.

Независимое исследование показало, что статистика состояния аккумулятора на iPhone не всегда показывает верные данные. Функция может отображать заниженный показатель и, разумеется, смущать пользователей.

Например, реальная оставшаяся емкость аккумулятора iPhone может составлять 99%, но в меню «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние аккумулятора» указывается, что емкость значительно ниже. В отдельных случаях разница реального показателя с тем, что показывает штатная функция iOS может составлять больше 10%.

Почему же так происходит? Эксперты не знают конкретной причины, но предполагают, что проблема заключается в особенностях работы функции. Она измеряет состояние аккумулятора iPhone полагаясь на различные данные, в том числе активность использования смартфона, дату последней перезагрузки и т.д. Показатель состояния аккумулятора iPhone собирается из анализа всех анализируемых данных, что и приводит к неточностям.

Как точно измерить состояние аккумулятора iPhone

Точно измерить состояние аккумулятора iPhone при помощи стандартной функции iOS можно только после выполнения полного сброса смартфона. Создайте свежую резервную копию iPhone, сбросьте его до заводских настроек, а после восстановитесь на резервную копию. Когда iPhone будет сброшен — посмотрите состояние аккумулятора. С высокой вероятностью оно будет отличаться от предыдущих замеров в лучшую сторону.

Многие пользователи уже попробовали измерить состояние аккумулятора iPhone после сброса. Один из владельцев iPhone 7 Plus переживал за то, что оставшаяся емкость аккумулятора на его смартфоне начала составлять 94%. И это при условии, что iPhone находился в использовании всего 8 месяцев. Однако после сброса функция показала реальное состояние аккумулятора — 99%.

Другими словами, если вы заметили, что состояние аккумулятора на вашем iPhone сильно уменьшилось — это вовсе не повод начинать переживать. Помните о том, что после сброса iPhone операционная система покажет вам реальное состояние аккумулятора, которое будет лучше, чем прежде.

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