Статистика коронавируса в мире по странам — где смотреть в режиме онлайн

Вот тут.

Многих интересует, какова ситуация с коронавирусом в мире. К сожалению, как у нас, так и в других странах, ситуация с этой напастью продолжает оставаться крайне тяжелой. Где смотреть статистику в режиме онлайн? Сайт worldometers в помощь. Раздел covid.

Проходим смотрим. Статистика на момент публикации такая. РФ на седьмой позиции по ежедневным заражениям (по состоянию на вчера). Но по смертям, увы, все куда печальнее. Хуже, чем в Индии, США Великобритании, где ежедневных больных куда больше. Впереди только Индонезия и Бразилия… Грустно.

А за все время пандемии в мире так. На 25 июля 2021 года заболело 194 миллиона человек, умерло более 4 миллионов.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)