Стильные iPhone 12 — производитель чехлов полностью раскрывает дизайн новых айфонов
И правда похожи на iPhone 4.
Производитель Totallee открыл предзаказы на чехлы для смартфонов серии iPhone 12. Кроме того, нам показали, как будут выглядеть новые айфоны в «одежке».
Как и предполагалось ранее, внешне они напомнят легендарные iPhone 4 и iPhone 4s. Многие, в том числе и наши читатели (судя по опросу в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте»), называют дизайн «четверки» одним из самых удачных.
Вот так сморится компактный iPhone 12 Mini с тыльной стороны:
А это уже «обычный» iPhone 12:
Внешне камера iPhone 12 Pro, как и предполагалось, почти не отличима от таковой у iPhone 11 Pro:
Наконец, так выглядит флагманский iPhone 12 Pro Max:
Официальная презентация новых айфонов состоится уже 13 октября.
Стоимость чехлов составляет 35 долларов. Они могут быть как прозрачными, так и матовыми (разных цветов — белый, черный, синий, зеленый).
Источник: Totallee
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