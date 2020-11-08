Стильный и футуристичный — таким мог быть современный Nokia N95
Тестовый прототип.
В 2007 году Nokia выпустила флагманский Nokia N95. Этот двойной слайдер мог похвастаться стильным корпусом и великолепной для своего времени камерой. Кроме того, он оснащался MP3-плеером, имел аж 8 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 900 мА*ч и GPS-навигацию. Операционная система Symbian позволяла устанавливать приложения.
К слову, такой смартфон был и у меня. И он неплохо сохранился, несмотря на возраст. Вот он:
А вот с другой стороны:
Выдвигался он, как в одну сторону, так и в другую:
Оказывается, компания HDM Global, владеющая брендом Nokia сейчас, всерьез планировала выпустить наследника Nokia N95. Увы, от этой идеи в итоге отказались, но инженерный прототип все-таки создан был.
Вот он:
Ютубер MrMobile изучил устройство. Современный Nokia N95 должен был иметь конструкцию бокового слайдера.
Смотрим видео и облизываемся…
Ранее Nokia сообщила, что в скором времени выпустит ремейки своих культовых телефонов Nokia 6300 и Nokia 8000.
Источник: YouTube
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.