Стильный и футуристичный — таким мог быть современный Nokia N95

Тестовый прототип.

В 2007 году Nokia выпустила флагманский Nokia N95. Этот двойной слайдер мог похвастаться стильным корпусом и великолепной для своего времени камерой. Кроме того, он оснащался MP3-плеером, имел аж 8 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 900 мА*ч и GPS-навигацию. Операционная система Symbian позволяла устанавливать приложения.

К слову, такой смартфон был и у меня. И он неплохо сохранился, несмотря на возраст. Вот он:

А вот с другой стороны:

Выдвигался он, как в одну сторону, так и в другую:

Оказывается, компания HDM Global, владеющая брендом Nokia сейчас, всерьез планировала выпустить наследника Nokia N95. Увы, от этой идеи в итоге отказались, но инженерный прототип все-таки создан был.

Вот он:

Ютубер MrMobile изучил устройство. Современный Nokia N95 должен был иметь конструкцию бокового слайдера.

Смотрим видео и облизываемся…

Ранее Nokia сообщила, что в скором времени выпустит ремейки своих культовых телефонов Nokia 6300 и Nokia 8000.

Источник: YouTube

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