Стив Джобс однажды проверил на прочность первый iPhone перед журналистами

История из жизни.

Журналист портала CNET Роджер Янг рассказал, как его удивил Стив Джобс в 2007 году. Тогда Джобс приехал в офис The Wall Street Journal в Нью-Йорке, чтобы показать группе журналистов из ведущих изданий прототип оригинального iPhone.

Когда прозвучал вопрос, насколько крепкий Айфон. Тогда Джобс без лишних раздумий подбросил аппарат в воздух. Тот упал на ковер. И продолжил работать дальше.

Янг восхитился таким поступком. Ведь это был риск. Если бы айфон сломался, это было бы фиаско, об этом наверняка написали бы издания, в которых работали журналисты из приглашенной группы. Но этого не случилось. Это доказывает, что Джобс был не только расчетливый предприниматель, но и рисковый шоумен.

Стив Джобс умер от рака в возрасте 56 лет в октябре 2011 года. Уже прошло 10 лет…

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