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Стив Возняк назвал iPhone 12 и iPhone 13 одинаковыми

31 Окт, 2021

Стив Возняк назвал iPhone 12 и iPhone 13 одинаковыми

Возняк не в первый раз критикует iPhone.

Соучредитель Apple Стив Возняк приобрел новый айфон и оказался разочарован. iPhone 13 показался ему точно таким же, как и iPhone 12.

Он заявил буквально следующее, пишет портал Gizchina: «Что ж, вот мне доставили новенький Айфон 13. Что тут сказать? Разве то, что он такой же, как Айфон 12».

Впрочем, с этим согласимся и мы. Революционных изменений действительно нет. Не назовешь же таковым иное расположение датчиков тыльной камеры.

К слову, ранее он уже ругал айфоны за малое количество изменений. И не единожды. Айфон 8 Возняк посчитал таким же, как Айфон 7. А Айфон 7, в свою очередь, копией Айфон 6. Впрочем, по-настоящему новый Айфон Х ему тоже в 2017-м году решительно не понравился.

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