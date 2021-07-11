Стив Возняк верит в Bitcoin — он назвал его математическим чудом
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Господин Стив Возняк, известный изобретатель и человек, который когда-то основал Apple вместе со Стивом Джобсом, назвал Bitcoin настоящим математическим чудом, а его создателя — гением. Такое заявление он сделал на онлайн-мероприятии Talent Land Jalisco 2021.
Он даже сравнил криптовалюту с Интернетом в его ранние годы существование. Тогда сеть была свободной, свежей, невероятной. Таким же сейчас считает Стив Возняк и Биткоин. По его словам, криптовалюта с нами надолго, она никуда не денется, но может видоизмениться. Как? Он не готов ответить на этот вопрос.
У самого Возняка когда-то были Биткоины, но их продал на предыдущем цикле роста. Случилось это пару лет назад. Он признался, что не захотел постоянно следить за стоимостью токенов и переживать об этом. Поэтому и избавился. Больше покупать криптовалюту он не планирует. Но сравнивает Биткоин с золотом, заявляя, что и того, и другого в мире ограниченное количество. Но добывать криптовалюту куда проще, чем золото.
А что думаете по поводу криптовалюты вы?
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