Стодолларовый смартфон с гигантским аккумулятором: представлен Samsung Galaxy F02s

Дешево и симпатично.

Раньше бюджетные смартфоны Samsung вызывали лишь слезы. Особенно на фоне популярных китайских брендов. К счастью – те времена прошли.

В последние годы недорогие модели Samsung стали круче. За небольшие деньги они предлагают многое. Свежий пример – Galaxy F02s.

Гаджет только анонсирован в Индии. Просят за него от $120.

Galaxy F02s удивляет автономностью. Он не разрядится через несколько часов активного использования. Samsung не поскупилась на долгоиграющую батарею емкостью 5000 мАч.

Кроме того, заявлена поддержка быстрой подзарядки мощностью 15 Вт. Долго торчать у розетки не придется.

Отдельных похвал заслуживает тыльная камера. Она тройная: 13 МП + 2 МП + 2 МП. Характеристики не флагманские, но вспомните о стоимости.

Также Galaxy F02s симпатично выглядит. Samsung снабдила телефон 6,5-дюймовым экраном типа Infinity-V. Разрешение дисплея составляет 1560 на 720 пикселей.

В верхней части есть каплевидный вырез. В нем скрыт фронтальный объектив на 5 МП. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 450. Он дополнен графикой Adreno 50 и модемом 4G LTE.

Работает устройство под управлением Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.

За $120 доступна версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Вариант с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ обойдется в $135. В Индии прием заказов начнется 9 апреля. В России аппарат уже продается – как Galaxy A02s. Он ваш за 10 490 рублей.

Источник: gizmochina.com

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