Стоимость iPhone 12 в разных странах — дороже всего в Индии, дешевле всего в США

Самый дорогой айфон 12 вовсе не в России.

Аналитики из компании Statista выяснили, сколько стоят смартфоны серии iPhone 12 в разных странах мира. Нашим читателям может показаться, что самые дорогие айфоны у нас, в России. Но это не так.

За основу взяли две модели — простой iPhone 12 и премиальный iPhone 12 Pro. И тот и другой — с 128 ГБ флэш-памяти.

Оказывается, дороже всего девайсы стоят в Индии. За iPhone 12 тут просят 1158 долларов, а за iPhone 12 Pro — 1636 долларов.

А дешевле всего айфоны у себя на родине, в Калифорнии (США). Даже с учетом всех налогов и дополнительных сборов iPhone 12 с накопителем на 128 ГБ стоит тут 943 доллара. А iPhone 12 Pro – всего 1071 доллар. И это при том, что американские айфон 12 самые лучшие — только у них есть дополнительная антенна сбоку и поддержка 5G в миллиметровом диапазоне (mmWave). Повезло американцам.

Также относительное недорогие айфоны в Японии — 947 долларов за iPhone 12 и 1114 долларов за iPhone 12 Pro. Замыкает тройку «бюджетных» лидеров Китай.

Что касается России, то мы находимся примерно в середине рейтинга на четвертой позиции с 1101 и 1296 долларами за iPhone 12 и iPhone 12 Pro соответственно. Примерно столько же за айфоны просят и в Великобритании.

С ценами на весь модельный ряд iPhone 12 в рублях вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: MySmartPrice

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