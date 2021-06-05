Стоимость производства Apple Watch 6 составляет всего $136
А стоят они намного дороже.
Эксперты Counterpoint Research подсчитали, во сколько Apple обходится производство смарт-часов Apple Watch 6. Выяснилось, что на создание одних умных часов тратится всего 136 долларов. А продаются они (в США) за 400 баксов (как минимум, без учета налогов).
Что самое дорогое?
- 24% стоимость приходится на чип S6, а также ОЗУ и флэш-память.
- 13% уходит на дисплей и корпус.
- 12% затрат идет на датчики.
- Оставшиеся 38% — прочие детали, расходы на ОС, а также на различные патенты и авторские права.
Разумеется, в себестоимость не включены затраты на сборку, рекламу, логистику, работу инженеров и так далее.
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