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Стоимость производства Apple Watch 6 составляет всего $136

5 Июн, 2021

Стоимость производства Apple Watch 6 составляет всего $136

А стоят они намного дороже.

Эксперты Counterpoint Research подсчитали, во сколько Apple обходится производство смарт-часов Apple Watch 6. Выяснилось, что на создание одних умных часов тратится всего 136 долларов. А продаются они (в США) за 400 баксов (как минимум, без учета налогов).

Что самое дорогое?

  1. 24% стоимость приходится на чип S6, а также ОЗУ и флэш-память.
  2. 13% уходит на дисплей и корпус.
  3. 12% затрат идет на датчики.
  4. Оставшиеся 38% — прочие детали, расходы на ОС, а также на различные патенты и авторские права. 

Разумеется, в себестоимость не включены затраты на сборку, рекламу, логистику, работу инженеров и так далее.

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