Стоимость Samsung Galaxy A52 составит от 26 000 рублей
Уже можно заказать в России.
Да, официальная презентация смартфона Samsung Galaxy A52 состоится 17 марта. Но уже сейчас устройство начинает появляться у российских ритейлеров. С ценами! И возможностью предварительного заказа.
Поставки потенциального суперхита продаж ждут уже 19 марта, то есть, на этой неделе. Причем речь идет об устройствах, получивших сертификацию Ростеста. Официальных, не серых!
Итак, вот такие цены:
- Samsung Galaxy A52 4G с накопителем на 128 ГБ — 25 990 рублей
- Samsung Galaxy A52 4G с накопителем на 256 ГБ — 28 990 рублей
Доступные расцветки — черная, голубая, сиреневая.
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