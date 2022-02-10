Стоимость Samsung Galaxy S22 Ultra с 1 ТБ флеш-памяти в России самая высокая в мире — $2073

На родине за такую модель просят $1463.

Samsung Galaxy S22 Ultra, безусловно, изумительный смартфон. Стильный, мощный, с классной камерой (и крутейшим зумом). А еще — он баснословно дорогой. С ценами вы уже знакомы. Так вот, плохие новости. В России цены на линейку Galaxy S22 одни из самых высоких на планете. А Galaxy S22 Ultra в топовой конфигурации с накопителем емкостью 1 ТБ, так и вовсе, дороже, чем где-либо!

В Южной Корее вариант на 1 ТБ стоит $1463, в США обойдется в $1600. У нас в вынесенные в заголовок $2073. Самая высокая цена на планете Земля! Обидно…

К такому выводу пришел автор портала Nuneki, который сопоставил цены на серию Galaxy S22 в разных странах мира. Больше всего повезло американцам. В США цены самые низкие. А меньше всего — венграм, норвежцам, жителям Мьянмы и нам, россиянам.

Так, например, Galaxy S22 в США стоит от $800 . У нас же за него хотят $1070 . Дороже только в Венгрии ($1084) и Норвегии ($1075).

. У нас же за него хотят . Дороже только в Венгрии ($1084) и Норвегии ($1075). Galaxy S22+ в США обойдется в $980 . У нас уже в $1270 .

. У нас уже в . Стартовый ценник на 128-гигабайтный Galaxy S22 Ultra в США всего $1200 . Мы же платим $1538 .

А теперь почитаем о Galaxy S22 Ultra подробнее:

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