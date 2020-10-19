Стоимость замены экрана iPhone 12 и 12 Pro известна — порядка 22 тысяч рублей

Дешево не будет.

Компания Apple назвала стоимость замены дисплея iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Речь идет о негарантийных случаях.

В США за новый 6,1-дюймовый экран придется выложить 279 долларов. В Китае — уже 320 долларов. Какой будет стоимость в России? На текущий момент доподлинно неизвестно. Но мы предполагаем, что эта процедура обойдется примерно в 25 тысяч рублей.

К слову, если у вас нет расширенной гарантии AppleCare+, то в подавляющем большинстве случаев ремонт дисплея случай негарантийный. На «несчастные случаи» с айфонами обычные гарантийные обязательства не распространяются.

Какой будет цена замены 5,4-дюймовой панели iPhone 12 Mini и 6,7-дюймовой «лопаты» iPhone 12 Pro Max? Остается только гадать.

Источник: The Verge

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