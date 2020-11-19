Стоит ли покупать акции Tesla? Будут ли они расти в долгосрочный перспективе?

Минутка аналитики на Блохе.



В этой статье узнаете: стоит ли покупать акции Tesla, будет ли они расти и почему об этом все говорят. Поехали!

Недавно мы начали на Блохе новую серию материалов. Это не прогнозы, а скорее аналитические материалы. Не так давно мы делились нашими наблюдениями за Биткоином. И прогнозировали ему рост, при том давали этому объяснение. И он вырос: с тех $14 тыс до сегодняшних $18 тыс за 2 недели, кстати. Теперь вас ждёт материал про акции Tesla. Если вы здесь случайно или до сих пор не подписаны на наши соцсети или Телеграм. То у меня только один вопрос к вам: Почему?

Итак, Tesla растёт. Но этот рост непостоянен, нескорые высказывания Илона Маска толкают компанию вниз. Но даже за этим эпатажем разглядели невероятный потенциал и отточенную систему.

Так в чём дело? Независимые и очень влиятельные американские аналитики и банковские сотрудники верхних эшелонов сходятся в одном. Тесла – будет прибавлять в цене. До 2030 – точно. Почему? У неё отличный сервис, отличные продажи, субсидии государства и другое.

Далее по порядку:

Сервис растёт в объёме и стоимости. Я говорю про сервисное обслуживание, а не про улыбку на ресепшене. Чем больше машин купили, чем больше они накатывают пробеги, тем чаще и дороже становится сервис.

Я говорю про сервисное обслуживание, а не про улыбку на ресепшене. Чем больше машин купили, чем больше они накатывают пробеги, тем чаще и дороже становится сервис. Продажи растут . Количество моделей растёт, их стоимости подходят под разные кошельки. Ещё Тесла официально вышла на европейский рынок. Даже в России этих машин много. Они ввезены в серую, а чаще всего это вообще восстановленные после ДТП электрокары. Но здесь самое главное: присутствие в регионе.

. Количество моделей растёт, их стоимости подходят под разные кошельки. Ещё Тесла официально вышла на европейский рынок. Даже в России этих машин много. Они ввезены в серую, а чаще всего это вообще восстановленные после ДТП электрокары. Но здесь самое главное: присутствие в регионе. Субсидии государства . Причём не только в родной Америке. У них свои поблажки: субсидия покупателю, субсидии производителям электротранспорта, субсидии за производство товаров внутри США и другое. Но даже в России для Tesla действует косвенная поддержка: это отсутствие таможенных пошлин за ввоз электрокаров и отсутсвие транспортного налога на них в ряде случаев. В Европе ситуация похожа на нашу, но с нотками американских фишек.

. Причём не только в родной Америке. У них свои поблажки: субсидия покупателю, субсидии производителям электротранспорта, субсидии за производство товаров внутри США и другое. Но даже в России для Tesla действует косвенная поддержка: это отсутствие таможенных пошлин за ввоз электрокаров и отсутсвие транспортного налога на них в ряде случаев. В Европе ситуация похожа на нашу, но с нотками американских фишек. Огромный бизнес компании. Который поделён на сектора и торгуется на биржах почти независимо друг от друга: автомобили, запчасти, производство батарей, ПО и так далее.

Кстати, с начала года акции Tesla выросли на 428% – до $254. А после появления в СМИ такой аналитики и статистки – выросли на 10% (входят в те 428%).

Прогнозируемый рост на 10 лет – минимум удвоение стоимости основных акций. Напомню, что всего 6 отдельно торгующихся активов, а у них толе прогнозируется хороший прирост стоимости.

Вывод: если вы инвестируете или у вас есть ПИФы в области технологий, то это повод их нарастить или скорректировать.

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