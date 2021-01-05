Стоит ли покупать iPhone X в 2021? Сравнение с iPhone XR

Очень полезный отзыв для 2021.



Всем привет, iPhone X вышел ещё в 2017, но выглядит актуально и в 2021-м. Стоит ли его покупать или оставлять в 2021? Также сравним с XR. Поехали!

Почему вообще мы сравниваем X и XR? Потому что на Авито они сейчас стоят примерно одинаково – 25-30 тыс руб. Хотя вышли в 2017 и 2018 соответственно.

Начнём с внешнего вида. Икс выглядит отлично, по виду он почти не отличается от более поздних моделей: та же форма экрана и чёлка на месте. Так что внешний вид на уровне, а вот по цветам корпуса есть разброс у каждой модели. В сравнении с XR побеждает, конечно же, последний. У него не только общие чёрный и белый, а ещё: голубой, жёлтый, коралловый и красный.

Размеры в X просто идеальные. Он немного больше 8-ки, но при этом гораздо современнее: 143,6х70,9х7,7 мм и вес – 174 г. Для сравнению привожу размеры 8 и XR: 138,4х67,3х7,3 мм (148 г), 150,9х75,7х8,3 мм (194 г).

Олед-экран в 5,8″ смотрится превосходно, яркость и сочность цветов – отличные. У XR – IPS-матрица на 6,1″ с более низким разрешением: 2436х1125 против 1792×828. Так что у Икса экран лучше во всех смыслах.

Кстати, вот наше сравнение Амолед и IPS, никаких ненужных фактов не будет, только полезная информация. Рекомендуем.

Камеры у iPhone X – две (основная и ширик), против одной у XR. Все они по 12 МП. Разница в съёмке есть, а в темноте – ещё больше. Селфи-камеры тоже одинаковые – 7 МП, но в них разницы уже нет.

Звук. Отличный в обоих устройствах, но XR немного громче.

Начинка. Разница в процессоре в один год – A11 против A12. Но на практике разницы нет вообще – всё летает на обоих смартах. По средствам связи – паритет: 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC.

Связь. Ловят оба смартфона отлично, слышно вам и вас – на 5 баллов. Но здесь у XR есть преимущество в СИМ-ках: можно использовать физическую нано-сим и eSIM. Но не вместе, а по выбору, работа 2-х сим не поддерживается.

Безопасность осуществляется через FaceID. У обоих работает одинаково: качественно и очень быстро.

Батарейка. Она почти 3 тыс мАч у каждого из наших телефонов: 2716 – у X, 2942 – XR. Но последний работает гораздо дольше. Спасибо более свежему процессору и IPS-матрице. Мой XR работает 1,5 дня смело, X таким похвастаться не сможет – день и всё.

Память. Оперативки у них поровну – по 3 ГБ. А вот по хранилищу разница есть: базовые версии по 64 ГБ, за доплату в X вы получаете 256 ГБ, а в XR – 128 ГБ.

iOS последней версии поддерживается обоими телефонами – пока это iOS 14. X получит ещё iOS 15, 16, а вот на XR вы сможете поставить ещё и iOS 17.

Надёжность. В этой номинации уверенно побеждает iPhone X. Благодаря своей стальной рамке, она гораздо крепче и при падении нередко спасает экран и заднее стекло от повреждений. У XR используется алюминий, он не слишком хрупкий, но не такой стойкий. В рамке Р-ки есть ещё один минус – она царапается, особенно ярко это будет заметно на чёрном корпусе.

Удобство. X помещается вообще в любой карман, а пользоваться одной рукой очень удобно. XR толще и тяжелее, но работает дольше, нередко приходится подключать вторую руку для работы со смартфоном.

Цены. Новым (не восстановленным) сейчас можно купить только XR. Официальная цена на него составляет 47990 и 52990 руб за 64 и 128 ГБ соответственно. Новый Икс купить невозможно, только какой-нибудь остаток за большие деньги. Всё, что вам предлагается сейчас на Я.Маркете и Авито, – восстановленные аппараты (рефы). На б/у цены равные у обеих моделей – 25-30 тыс руб.

Как удачно купить на Авито iPhone, AirPods и MacBook. Очень рекомендую прочитать перед покупкой.

Вот наши похожие обзоры о том, стоит ли покупать в 2021-м iPhone XR, XS, 8/SE 2 и 6.

Вывод. У каждой модели есть свои преимущества, просто учитывайте их при выборе смартфона. Плюсы у X: размеры, стальная рамка, дисплей, доступно больше памяти. Плюсы XR: цвета корпуса, больше диагональ, дольше работает, свежее на год. Всем лайк!

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