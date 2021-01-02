Стоит ли покупать iPhone Xr в 2021? Реальный отзыв

Настоящий обзор в 2021.

Всем привет, iPhone Xr до сих пор выглядит актуальным, но стоит ли его покупать в 2021? Все ответы у нас. Поехали!

Внешний вид. Смотрится смартфон отлично: много красивых цветов корпуса, фирменная эппловская чёлка.

IPS-экран отлично смотрится и в 2021-м, даже в эпоху Амолед-дисплеев. Яркость и цветопередача на отличном уровне. Цвета у iPhone X/Xs/11 pro/12 и их Мини/Макс-версии смотрятся более сочными, благодаря именно Amoled, но это не повод отказываться от XR. Плюсов у него полно. Ещё немного про экран: 6,1″, TrueTone, разрешение как всегда нетипичное, это же Apple – 1792×828.

Кстати, вот наш материал о разнице между IPS и Amoled. Никаких цифр и ненужных фактов производства – только удобство и нужная информация.

Корпус. Он не очень толстый, но для Айфонов и не очень тонкий – 8,3 мм. Для сравнения: iPhone X – 7,7 мм, 8-ка – 6,7 мм. Рамка алюминиевая окрашена под цвет корпуса, а сзади стекло с олеофобным покрытием. Цветов много: белый, чёрный, голубой, коралловый, жёлтый и красный. Остальные размеры: длина – 150,9 мм, ширина – 75,7 мм, вес тоже не маленький – 194 г.

Процессор A12 уже не самый крутой, но и с ним всё летает и открывается шустро. Лишнюю энергию на себя не берёт, но об этом чуть позже. Хотя в строю уже 14-й процессор, но и этот вас сможет только порадовать.

Зарядка держится просто великолепно. Наверное, это самый живучий Айфон, ведь у него АКб почти 3000 мАч. Для смартов от Эппл – это суперпоказатель. Мне хватает на 1,5-2дня, но это всё благодаря тому, что игры я не запускаю.

Полная зарядка занимает чуть больше часа через штатный адаптер. Также доступен заряд по беспроводу, но с ней всё слишком долго. Поэтому лично я ей не балуюсь.

Камеры. Селфи-камера снимает отлично – 7 МП всё-таки. Основная камера всего одна и на 12 МП, снимает действительно хорошо. Не стыдно снимать и опубликовывать в соцсетях.

Звук очень громкий и достаточно чистый. Настоящего стерео здесь нет, но зато при воспроизведении контента подключается слуховой динамик. Входа 3,5 мм, естественно, нет.

Защита телефона осуществляется благодаря FaceID, это классика от Apple и работает это отлично. Ещё доступна защита от воды на полчаса. Вот ещё наш материал про безопасность вашего яблочного девайса – нужен ли вам антивирус и есть ли вообще вирусы на iOS.

iOS поддерживается самой последней версии (сейчас iOS 14) и так будет ещё долго: iOS 15, 16, 17 точно.

eSIM доступна в этой модели вместе с физической нано-сим. Но две сим использовать сразу – невозможно.

Удобство на уровне, как и должно быть с телефонами от Apple. Размеры большеваты, но это не кажется таким уж плохим, когда у всех большие диагонали. Не в каждый карман влезет, но это уже как у всех.

Цены. На Я.Маркете можно купить от 42000/46000 руб за 64/128 соответственно. На Авито б/у купить можно от 25000 руб.

Вывод. Это очень удачный смартфон за уже нормальные деньги. Плюсы: внешний вид и цвета, отличный экран, громкий звонок, eSIM, камеры снимают как нужно, а пользоваться удобно. Из минусов могу назвать только неустойчивую к царапинам краску на алюминиевой рамке. Выбирайте красивый цвет и пользуйтесь с удовольствием. Всем лайк!

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