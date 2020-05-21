Стоит ли устанавливать iOS 12.4.7 на iPhone 5s и iPhone 6

Или лучше пропустить?

20 мая компания Apple неожиданно выпустила iOS 12.4.7 — очередную прошивку для iPhone и iPad, которые не получили возможности обновления до iOS 13 и iPadOS 13. Стоит ли устанавливать обновление или же оно является проходным? Изучили прошивку и дали ответ на этот вопрос.

В iOS 12.4.7 исправлены обнаруженные ранее ошибки, в том числе связанные с системой безопасности. Это следует из официального описания обновления, предоставленного Apple. Однако списка точных изменений в компании не опубликовали. В связи с этим, неизвестно о каких именно исправлениях идет речь.

Никаких новых функций, в том числе скрытых, в iOS 12.4.7 не обнаружено. Производительность прошивки находится на том же уровне, что у iOS 12.4.6. Разницы в скорости работы между iPhone 5s и iPhone 6 под управлением обеих прошивок не замечено. Это же касается и времени автономной работы, которое, судя по первым часам работы iOS 12.4.7, не изменилось.

Таким образом, iOS 12.4.7 — безопасное обновление, которое можно рекомендовать к установке для пользователей, опасающихся существование каких-либо угроз безопасности. В ином случае iOS 12.4.7 можно пропустить. В обновлении не найдено обязательных к установке исправлений, которые требовалось бы как можно скорее установить всем пользователям.

Источник: Bloha.ru.

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