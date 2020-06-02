Стоит ли устанавливать iOS 13.5.1? Сравнение с iOS 13.5

Теперь все ясно.

Apple активно работает над iOS 13, несмотря на скорый анонс iOS 14. Вслед за вышедшей на прошлой неделе iOS 13.5 компания выпустила iOS 13.5.1. Это небольшое обновление содержит в себе «важные» изменения, которые по рекомендациям самой Apple нужно установить всем пользователям. А как iOS 13.5.1 в техническом плане? Свежее сравнение iOS 13.5.1 и iOS 13.5 на разных моделях iPhone дало ответ на этот вопрос.

Сравнение прошивок провел YouTube-блогер iAppleBytes. Он сравнил скорость работы iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone XR под управлением обеих прошивок. В рамках тестирования на смартфонах запускались популярные приложения и выполнялись различные повседневные задачи. Это позволило оценить «живую» скорость работы устройств.

Тестирование показало, что iOS 13.5.1 не уступает в скорости iOS 13.5. При этом, выполняя ряд задач iPhone под управлением iOS 13.5.1 оказывались быстрее по сравнению с iOS 13.5. Тем не менее, огромной разницы между прошивками не обнаружено.

Что касается первых отзывов пользователей, то они в целом положительные. Массовых жалоб на быструю разрядку iPhone или замедление не замечено. Однако отметим, что некоторые пользователи остались недовольны временем автономной работы iPhone после установки iOS 13.5 и уверены, что в iOS 13.5.1 ситуация не изменилась. Таких отзывов относительно немного.

Источник: YouTube.

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