Стоп! Не обновляйтесь до iOS 14.7 beta 2 — часто возникает ошибка SIM-карты

Ого.

Вчера Apple выкатила вторую бета-версию iOS 14.7. Особых нововведений нами обнаружено не было. Но сегодня одно мы все-таки нашли. И это не плюс, а минус. Появился новый баг. Речь тут не о незначительном недочете, а о весьма серьезном. iPhone с iOS 14.7 beta 2 стал выдавать ошибку SIM-карты. И довольно часто. Так что повремените, не обновляйтесь, даже если планировали.

Выглядит вот так.

Чаще всего это случается с eSIM. Пропадает возможность звонить, принимать звонки и серфить по сети в мобильном режиме. Решение проблемы одно — откатиться к iOS 14.6.

Если уже обновились, что делать?

1) Просто зайдите в Настройки, выберете пункт Основные, а потом пройдите в Хранилище iPhone.

2) Там выберете iOS 14.7 beta 2 и просто нажмите Удалить. Всё!

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