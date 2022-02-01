Страница iPod Touch на официальном сайте Apple не обновлялась больше года
Прощай легендарный плеер?
Официальная страничка музыкального плеера iPod Touch не обновляется уже больше года. Там по-прежнему висят изображения позапрошлой iOS 13. А также есть информация об iOS 14, но не об iOS 15. При том, что iPod Touch 2019-го года выпуска без проблем работает с iOS 15.
Напомним, что последнее поколение iPod Touch базируется на чипсете A10 Fusion (том же, что стоит внутри Айфон 7).
К сожалению, отсутствие интереса к плееру со стороны самой Apple говорит о том, что следующее поколение появится едва ли. Велика вероятность, что iPod Touch уже в прошлом и купертиновцы решили сконцентрировать свое внимание на других устройствах. Жаль, если так.
К слову, в РФ за такой девайс просят 18 990 рублей.
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