Страница iPod Touch на официальном сайте Apple не обновлялась больше года

Прощай легендарный плеер?

Официальная страничка музыкального плеера iPod Touch не обновляется уже больше года. Там по-прежнему висят изображения позапрошлой iOS 13. А также есть информация об iOS 14, но не об iOS 15. При том, что iPod Touch 2019-го года выпуска без проблем работает с iOS 15.

Напомним, что последнее поколение iPod Touch базируется на чипсете A10 Fusion (том же, что стоит внутри Айфон 7).

К сожалению, отсутствие интереса к плееру со стороны самой Apple говорит о том, что следующее поколение появится едва ли. Велика вероятность, что iPod Touch уже в прошлом и купертиновцы решили сконцентрировать свое внимание на других устройствах. Жаль, если так.

К слову, в РФ за такой девайс просят 18 990 рублей.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)