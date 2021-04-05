Странненький: iPhone 13 Pro засветился на видео

Первый макет.

Хватит рендеров. Пришло время увидеть iPhone 13 во плоти. Такую возможность предлагает японский сайт Macotakara.

Авторы проекта раздобыли макет iPhone 13 Pro. Он напечатан на 3D-принтере и соответствует будущему флагману.

Выглядит “болванка” сюрреалистически. Ее сняли на видео. Судя по ролику, в новом айфоне уменьшится челка.

Обратите внимание на фронтальную камеру. Теперь она расположена слева. Кроме того, Apple переместила разговорный динамик – прямо под рамку.



В остальном iPhone 13 Pro не отличается от iPhone 12 Pro. Как минимум – внешне.

Источник: macotakara.jp

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