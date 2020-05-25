Странности продолжаются. Приложения на iPhone могут иметь отрицательный размер

Необычный баг.

Не успела Apple исправить проблему с невозможностью запуска приложений на iPhone, как пользователи обратили внимание на новую неполадку, правда, совсем безобидную. По словам пользователей, некоторые приложения на iPhone могут иметь отрицательный размер и «занимать» в памяти устройства до «-300 МБ».

О неправильном отображении размера приложений на iPhone сообщили пользователи с ресурса Reddit. Согласно отзывам, проблема замечена в различных приложений, среди которых Wikipedia, YouTube и другие популярные приложения из App Store.

В большинстве случаев отрицательный размер в памяти iPhone имеют документы и данные, используемые приложением. Однако в некоторых случаях неправильно отображается и размер самого приложения.

На прошлой неделе Apple выпустила финальную версию iOS 13.5. После запуска обновления на некоторых iPhone возникли сложности с запуском приложений, которые стали сообщать об истекшем сроке предоставления через функцию «Семейный доступ». К понедельнику, 25 мая, Apple устранила неполадку.

Источник: Reddit.

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