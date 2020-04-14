Давайте разбираться.

С каждым годом телефонное мошенничество набирает обороты, несмотря на развитие компьютерной грамотности. Мошенники находят новые способы обмана по телефону, используя подменные номера, продвинутые методы социальной инженерии и создавая вредоносные приложения. Один из самых популярных методов обмана связан со звонками с поддельного номера 900 и других номеров, относящихся к Сбербанку. Рассказали подробнее о таких звонках и как с ними бороться.

Звонят с номера 900. Это вообще кто?

Сразу главное. Помните, что если вам поступает звонок с номера 900 — это мошенники. Сбербанк никогда не звонит своим клиентам с этого номера, поскольку он является сервисным.

Здесь же важно отметить, что в последнее время мошенники часто выполняют звонки с номера +7 (495) 500-55-50 или других номеров, которые указываются на банковских картах Сбербанка. Примечательно, что для того, чтобы подтвердить свою принадлежность к банку, мошенники прямым текстом просят своих потенциальных жертв убедиться в этом, посмотрев на обратную сторону карты.

Конечно, бдительные люди моментально понимают, что они разговаривают с мошенниками. Но немало и доверчивых клиентов Сбербанка, которые попадаются на уловку злоумышленников.

Как же получается так, что мошенники звонят с номера 900 или любого другого, который должен принадлежать Сбербанку? Все дело в подмене номеров. Используя специальные и вполне общедоступные VoIP-сервисы злоумышленники подделывают номер, делая его похожим на настоящий номер банка.

Распознать подмену на самом деле элементарно. Достаточно помнить, что сотрудники Сбербанка никогда не будут вам звонить и спрашивать какую-либо персональную информацию. Если вам нужна более действенная защита, то установите на смартфон приложение с функцией определения номеров. Тогда каждый звонок на ваш смартфон будет сопровождаться подсказкой, указывающей от кого на самом деле идет вызов.

Бывают звонят с номера 900 и молчат. Это что?

Еще бывает так, что звонок поступает с номера 900, но на том конце трубки молчание. Многих это напрягает, так как звонок очевидно странный и непонятный. Почему и от кого такие звонки проходят?

В службе поддержки Сбербанка отмечают, что сам банк не выполняет звонков клиентам с номера 900. Это сервисный номер, с которого пользователям поступают SMS с различной персональной информацией, отправляемой по запросу самого клиента.

При этом, в банке подчеркивают, что они часто блокируют звонки мошенников, которые пытаются дозвониться потенциальным жертвам. Поэтому принято считать, что если звонок с номера 900 оказывается «молчаливым», то звонящие с поддельного номера мошенники были заблокированы системой защиты банка.

Таким образом, переживать за «молчаливые» звонки с номера 900 не стоит — ущерба сами по себе они не понесут.

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