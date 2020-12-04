Студент выставляет на торги коллекцию футболок Supreme и планирует получить за неё 150 млн руб

Всем коллекционерам посвящается.

В это трудно поверить, но один студент собрал коллекцию футболок и рассчитывает заработать на ней 150 млн руб. Просто выставив коллекцию на торги. В этой статье вы узнаете: почему он действительно может получить эту сумму, сколько времени он потратил и другие интересные факты. Поехали!

Канадский студент, учащийся на модельера, в свой 21 год может заработать $2 млн на коллекции футболок своего любимого бренда. Он собрал все 253 модели футболок, выпущенные с 1994 до 2020 года. Это самая полная и полностью исчерпывающая коллекция. Помимо 241 регулярной модели есть и 12 эксклюзивов. Это тестовые образцы или практически штучные коллаборации с другими брендами. Например, в 1999 году было выпущено всего 30 футболок с одним дизайном надписи. А вообще на сбор коллекции студент по имени Богарт потратил целых 5 лет.

Сумма в 150 млн руб взята не из воздуха. О ней говорят представители известного Торгового дома Кристис. А всё потому, что второй такой коллекции точно нет. А ценителей у марки достаточно. Ведь она и прославилась тем, что выпускает строго лимитированные вещи. И их так мало, что появился целый сегмент по перепродаже одежды этого бренда. А он выпускает одежду для скейтеров и уличной культуры, а основан был только в 1994.

Чтобы вы понимали ценность этого бренда: в ноябре одна фирма объявила о желании купить Supreme за $2,1 млрд. А это, на секундочку, больше 1,5 триллионов рублей. А фирма, которая решила приобрести Суприм, владеет такими марками, как: Timberland, The Nord Face и Vans. Вот такие дела. Начинайте тоже что-нибудь коллекционировать пока не поздно.

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