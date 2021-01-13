StudioDock превращает iPad в полноценный настольный компьютер

Находка для владельцев iPad Pro и iPad Air.

Хотите сделать свой айпад немного лучше? Обратите внимание на новинку от Kensington. Компания представила док-станцию StudioDock.

StudioDock предназначена для iPad Pro или iPad Air с портом USB-C. С ее помощью планшет становится маленьким iMac. Достаточно поместить гаджет на подставку с магнитным креплением.

Режим – ландшафтный либо портретный – выбирается пользователем. StudioDock позволяет подключать любые аксессуары. Интерфейсов для этого достаточно: USB Type-A, USB Type-C, разъем для наушников, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0 и кардридер.

Мышь и клавиатуру можно подсоединить по Bluetooth. Сказанное повысит удобство работы с iPad как с ПК.

Также StudioDock имеет коврик для беспроводной зарядки. Заявлена поддержка стандарта Qi. Годится для AirPods, iPhone и Apple Watch.

К сожалению, Kensington скрывает цену и дату выхода. Надеемся, что она не будет тянуть с релизом.

Источник: imore.com

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